Gazze'de 300 Bin Filistinli Kuzeye Dönüyor - Son Dakika
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Gazze'de 300 Bin Filistinli Kuzeye Dönüyor

İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen 300 binden fazla Filistinli, ateşkesle kuzeye geçiş yaptı.

27.01.2025 22:47
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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin bugün kuzeye döndüğünü bildirdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başladığı belirtildi.

Yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail'in yaklaşık 16 ay devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla kuzeye dönmeye başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 300 Bin Filistinli Kuzeye Dönüyor - Son Dakika

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