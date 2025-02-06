Gazze'de 31 Filistinli'nin Naaşı Hastanelere Nakledildi - Son Dakika
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Gazze'de 31 Filistinli'nin Naaşı Hastanelere Nakledildi

Ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 31 Filistinli'nin naaşı hastanelere ulaştı.

06.02.2025 15:18
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İsrail'in 16 aydır devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 28'i enkaz altından çıkarılan 31 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 17. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 31 kişinin cansız bedeni ile 4 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 28'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 583'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 633'e çıktı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 31 Filistinli'nin Naaşı Hastanelere Nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de 31 Filistinli'nin Naaşı Hastanelere Nakledildi - Son Dakika
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