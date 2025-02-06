Gazze'de 31 Filistinli'nin Naaşı Hastanelere Nakledildi

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İsrail'in 16 aydır devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 28'i enkaz altından çıkarılan 31 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 17. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 31 kişinin cansız bedeni ile 4 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 28'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 583'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 633'e çıktı.