Gazze'de 50 Bin Çocuk Öldü veya Yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de 50 Bin Çocuk Öldü veya Yaralandı

02.06.2025 21:48
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UNRWA, İsrail'in Gazze sahrasındaki saldırılarda 20 ayda 50 bin çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 20 aydır sürdürdüğü saldırılarda 50 bin çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, İrlanda basınına Gazze'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Touma, "Sadece 20 ayda 50 bin erkek ve kız çocuğu öldürüldü veya yaralandı." ifadelerini kullandı.

UNRWA İletişim Direktörü Touma, sadece bunun bile tüm dünyayı şoke etmeye yetecek ve İsrail saldırılarının durdurulması için daha fazla harekete geçirecek bir şey olduğunu vurguladı.

UNRWA'nın paylaşımında, Gazze Şeridi'nde aralarında çocukların, insani yardım ve sağlık çalışanlarının, ilk yardım görevlilerinin ve gazetecilerin de bulunduğu sivillerin öldürülmeye ve yaralanmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, "Gazze'de hiç kimse güvende değil, ayrım yapılmıyor, hiçbir yer güvenli değil." ifadelerine yer verildi.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 201 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 652 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 470'e, yaralıların sayısı da 124 bin 693'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 50 Bin Çocuk Öldü veya Yaralandı - Son Dakika

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