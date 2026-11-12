Gazze'de abluka altında çadırda yaşayan 9 aylık bebek soğuktan öldü - Son Dakika
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Gazze'de abluka altında çadırda yaşayan 9 aylık bebek soğuktan öldü

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Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde çadırda kalan 9 aylık bebek, soğuktan donarak hayatını kaybetti. İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişini kısıtlaması, yerinden edilmiş Filistinlilerin soğuktan korunmasını zorlaştırıyor.

İsrail'in insani yardım ve barınma malzemelerinin girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, 9 aylık bir bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde 9 aylık Kenan Rakik, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda soğuğa dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesi yakınında oğlunun cansız bedenini kucaklayan baba Ahmed Rakik, "Uykudan uyandım ve oğlumu böyle buldum. Nasır Hastanesi'ne getirdim. Oğlum soğuktan donarak hayatını kaybetti." dedi.

Acılı baba, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin gelmesiyle Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk hava ve yağışlar, yerinden edilerek derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin yaşadığı dramı daha da ağırlaştırıyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner ev, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini kısıtlaması, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA
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