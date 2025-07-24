Gazze'de Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'de Acil Yardım Çağrısı

24.07.2025 00:29
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PNGO, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve soykırıma derhal son verilmesi için çağrı yaptı.

Filistin STK'lar Ağı (PNGO), İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki soykırımın ve açlığın acilen durdurulması için çağrı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde basın toplantısı yapan PNGO, Gazze'deki insani felakete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası topluma, uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yapılan çağrıda, İsrail'in "Filistin halkına karşı yürüttüğü açık soykırım savaşının derhal durdurulması" istenildi.

İsrail'in "kadınlar ve çocuklar da dahil savunmasız sivillere yönelik aç bırakma ve toplu cezalandırma politikalarının yürütüldüğü" vurgulanan açıklamada, "Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için mümkün olan her şekilde çalışılması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in işlediği savaş suçları için uluslararası yargı mekanizmaları yoluyla cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda, Filistin Tıbbi Yardım Derneği Başkanlığı da yapan Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti ise İsrail'in "soykırım, aç bırakma ve toplu cezalandırma gibi suçlarla, tüm kırmızı çizgileri aştığını" kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki ablukası sebebiyle "70 bin çocuğun ölüm tehlikesi altında" olduğuna dikkati çeken Barguti, "gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin bulunamaması yüzünden yüzlerce kişinin öleceği açlık tehlikesi" konusunda uyardı.

PNGO, Filistin'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşunu oluşturuyor.

-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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