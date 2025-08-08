Gazze'de Açlık Felaketi: 201 Ölü - Son Dakika
Gazze'de Açlık Felaketi: 201 Ölü

08.08.2025 13:12
İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 201'e yükseldi, 98'i çocuk.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 201'e çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık kaynaklı ölümler sürüyor." diyen Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 98'i çocuk 201'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlık kaynaklı ölümlere vurgu yapan Burş, "Gazze'de çocuklar, annelerinin kucağında açlıktan ölüyor. Dünya ise sadece izliyor. " ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısına dair bilgi verildi.

Açıklamada, 2023 yılında açlık kaynaklı 4 ölümün gerçekleştiği aktarılan açıklamada, 2024'te 50, bu yıl da 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Filistin, Sağlık, Güncel, İsrail, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
