Gazze'de Açlık Kıtlığı: Geçiş Noktaları Kapalı

- İsrail'in tüm geçiş noktalarını kapattığı Gazze açlıkla karşı karşıya

GAZZE - İsrail'in 2 aydır tüm geçiş noktalarını kapatmasıyla birlikte tam anlamıyla kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde ciddi gıda sıkıntısı yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tam ablukası, bölgede hızla derinleşen bir insani felakete yol açıyor. Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde geçiş noktalarını tamamen kapatmasıyla Filistinliler, ciddi gıda sıkıntısı yaşıyor. Dünyanın gözü önünde bir halk yavaş yavaş hayattan koparılırken, son 2 ayda yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle bölgede en az 57 sivilin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor. Binlerce Filistinli, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyeceklere ulaşabilmek için her gün uzun kuyruklar oluştururken, dağıtılan yardımlar, ihtiyacın çok altında kalıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız politikası kıtlığın derinleşmesine neden oluyor.

"Geçiş noktaları 70 gündür tamamen kapalı"

Gazze şehrinde yaşayan Muhammed Enver yaptığı açıklamada, "Gazze'de kıtlık baş gösterdi, un hem çok pahalı hem de çok nadir bulunuyor. Geçiş noktaları 70 gündür tamamen kapalı" dedi.

Geçişler kapanmadan önce Gazze Şeridi'ne giren unun savaş nedeniyle uygun şartlarda depolanmadığını belirten Enver, "İsrail ordusu girişini uzun süre engellediği için kalitesi düştü ve bozuldu. Ama biz Gazze'de bu zor şartlar altında onu yenilebilir hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ürünler çok pahalı ve insanlar bunları karşılayamıyor"

Gazze şehrinde sebze dükkanı işleten Hamada ise, "Ürünler çok pahalı ve insanlar bunları karşılayamıyor" ifadelerini kullandı. Hamada, geçiş noktalarının kapalı olması ve gıda tedarikinin olmaması nedeniyle dükkanların boşaldığını da sözlerine ekledi.