Gazze'de Açlık Kıtlığı: Geçiş Noktaları Kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Açlık Kıtlığı: Geçiş Noktaları Kapalı

Geniş Video İzle

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayla gıda sıkıntısı derinleşiyor; 57 sivil açlıktan öldü.

04.05.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail'in tüm geçiş noktalarını kapattığı Gazze açlıkla karşı karşıya

GAZZE - İsrail'in 2 aydır tüm geçiş noktalarını kapatmasıyla birlikte tam anlamıyla kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde ciddi gıda sıkıntısı yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tam ablukası, bölgede hızla derinleşen bir insani felakete yol açıyor. Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde geçiş noktalarını tamamen kapatmasıyla Filistinliler, ciddi gıda sıkıntısı yaşıyor. Dünyanın gözü önünde bir halk yavaş yavaş hayattan koparılırken, son 2 ayda yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle bölgede en az 57 sivilin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor. Binlerce Filistinli, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyeceklere ulaşabilmek için her gün uzun kuyruklar oluştururken, dağıtılan yardımlar, ihtiyacın çok altında kalıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız politikası kıtlığın derinleşmesine neden oluyor.

"Geçiş noktaları 70 gündür tamamen kapalı"

Gazze şehrinde yaşayan Muhammed Enver yaptığı açıklamada, "Gazze'de kıtlık baş gösterdi, un hem çok pahalı hem de çok nadir bulunuyor. Geçiş noktaları 70 gündür tamamen kapalı" dedi.

Geçişler kapanmadan önce Gazze Şeridi'ne giren unun savaş nedeniyle uygun şartlarda depolanmadığını belirten Enver, "İsrail ordusu girişini uzun süre engellediği için kalitesi düştü ve bozuldu. Ama biz Gazze'de bu zor şartlar altında onu yenilebilir hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ürünler çok pahalı ve insanlar bunları karşılayamıyor"

Gazze şehrinde sebze dükkanı işleten Hamada ise, "Ürünler çok pahalı ve insanlar bunları karşılayamıyor" ifadelerini kullandı. Hamada, geçiş noktalarının kapalı olması ve gıda tedarikinin olmaması nedeniyle dükkanların boşaldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Ekonomi, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Kıtlığı: Geçiş Noktaları Kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:28:44. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Kıtlığı: Geçiş Noktaları Kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.