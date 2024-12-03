Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor

İsrail ordusu, Gazze'ye gelen yardımları çalmak için yerel çetelerle işbirliği yapıyor.

03.12.2024 11:47
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Gazze Şeridi'nde derinleşen açlık krizi nedeniyle binlerce çocuk yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele ederken, İsrail ordusunun bölgeye gönderilen çok az miktardaki yardım malzemelerini de çalmak için yerel çetelerle işbirliği yaptığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ve özellikle de kuzeyde yayılan açlık krizinin çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Sevabite, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle binlerce çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, mama ve terapötik sütün ülkeye girişinin engellenmesi nedeniyle de 5 yaşın altındaki 3 bin 500 çocuğun mağduriyet yaşadığını söyledi.

İsrail ordusu ile çeteler, Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerini çalıyor

Medya Ofisi Müdürü Sevabite, "(Gazze Şeridi'ne) Günde yalnızca 10 ila 30 tır yardım giriyor ve İsrail bunların videosunu çekerek dünyaya pazarlıyor ve yardım getirdiğine dair kamuoyunu yanıltıyor, daha sonra yardımların çalınmasını kolaylaştırmak için masa altında kanun dışı gruplar ve çetelerle koordinasyon yapıyor." diye konuştu.

Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana polis ve yardımların güvenliğini sağlayan kişilere yönelik doğrudan 141 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda polislerden ve yardımların güvenliğini sağlayan kişilerden toplam 706 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde faaliyet gösteren kanun dışı gruplar ve çetelerin, Filistinlilere gönderilen yardımları taşıyan tırlara saldırıp yardımları çaldığını belirten Sevabite, bunun insani yardım bekleyen yüz binlerce yerinden edilmiş insanın yaşam mücadelesine darbe vurduğunu aktardı.

Sevabite, yasa dışı gruplar ve çeteler sorununu çözmek için aylardır çalıştıklarını, kısmi başarı sağlamalarına rağmen sorunun hala devam ettiğini dile getirdi.

Söz konusu çetelerin İsrail ordusunun Filistin polisinin hareket alanını kısıtladığı Gazze Şeridi'nin güneyinde varlık gösterdiğine dikkati çeken Sevabite, insani yardım tırlarına düzenlenen saldırılar ile hırsızlık olaylarının İsrail ordusunun gözleri önünde ve onayıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Sevabite, bu çetelerin İsrail ordusu ile koordine halinde çalışarak yardım tırlarının güzergahı ve yardımların içeriğini öğrendiği yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Filistinli yetkili, bu çeteleri etkisiz hale getirmek ve insani yardımların gerçek sahiplerine ulaşmasını sağlamak için mevcut tüm yöntem ve araçlarla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Aç bırakma politikası

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü Sevabite, İsrail'in sistematik bir aç bırakma politikası izleyerek insani yardımların Gazze Şeridi'nde bir milyondan fazlası çocuk yaklaşık 2 milyon 444 bin kişiye ulaşmasını engellediğini belirtti.

Sevabite, İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında tuttuğu bölgelerde uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle hasta ve yaşlılardan çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

İsrail'in son kara saldırılarının başlangıcından bu yana yardımların Gazze'ye girmesini engellediğine işaret eden Sevabite, "İsrail 220 günden bu yana Gazze'nin kuzeyine giden tüm giriş ve çıkışları kapatarak oraya yardım ulaştırılmasını engelledi. Bu da oradaki Filistinliler için tehlikeli ve öldürücü boyutları olan derin bir insani kriz oluşturdu." diye konuştu.

İsrail'in Haaretz gazetesinin 11 Ağustos'ta yayınladığı habere göre, Gazze'de çalışan uluslararası yardım kuruluşlarından bazı kaynaklar, İsrail ordusunun, silahlı kişilerin Gazze'deki yardım tırlarını yağmalamasına ve sürücülerinden zorla koruma parası almasına izin verdiğini söylemişti.

Silahlı kişilerin yardım tırlarının büyük bir kısmının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmesini engellediğini belirten kaynaklar, "Yağma operasyonları sistematik ve ordu bunlara göz yumuyor ve yardım kuruluşları koruma parası ödemeyi reddettiği için yardımlar çoğunlukla ordu depolarında son buluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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