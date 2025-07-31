Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor

31.07.2025 11:36
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İsrail'in yardımları engellemesi sonucu Gazze'de insani kriz ve açlık artıyor, ölümler yükseliyor.

Amerikan Axios sitesi, İsrail hükümetinin "açlık olmadığını" savunduğu Gazze'de mart ayından bu yana yaşanan insani krizi ve açlığın geldiği son durumu değerlendirdi.

Axios, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminin (COGAT) açıkladığı verilerden yola çıkarak Gazze'deki son aylarda yaşanan insani durumu ele aldı.

Haberde, İsrail'in marttan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki son 5 aydır yaşanan durum gözler önüne serildi.

İsrail hükümeti, 2 Mart'ta Gazze'ye tüm insani yardım ve yakıt sevkiyatını durdurduğunu ve tüm sınır kapılarını kapattığını açıkladı.

Bu dönemde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğü, binlerce Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi. Mart ve nisan ayları boyunca hiçbir insani yardıma izin verilmeyen Gazze'de açlığın iyice tırmandığı ifade edildi.

Özellikle kadınlar ve çocuklar arasında açlığın arttığı vurgulandı. Ancak İsrail hükümetinin ablukanın sona erdirilmesi için yapılan uluslararası çağrıları reddettiği belirtildi.

Şubatta Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım taşıyan tır sayısının 16 bin 800 olduğu, bu sayının temmuzda 1769'a düştüğü ve tır sayısında son 6 ayda neredeyse yüzde 90'lık düşüş olduğu kaydedildi.

Yeni yardım mekanizması

Mayıs ayı sonunda kurulan ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının" (GHF), Gazze'nin güney ve merkezinde kurulduğu, bu nedenle kuzeye neredeyse hiç yardım ulaştırılamadığı vurgulandı.

Gazzelilerin yardım dağıtım merkezine ulaşmak için saatlerce yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.

Özellikle fiziksel olarak daha zayıf kişilerin, hastaların, kadınların ve çocukların insani yardıma erişim sağlamakta büyük zorluk yaşadığı belirtildi. Açlığın son haftalarda ciddi şekilde arttığı vurgulandı.

Ayrıca, İsrail askeri mevzileri üzerinden yardım bölgelerine gitmek zorunda kalan yüzlerce kişinin insani yardım bölgelerine ulaşmaya çalışırken öldürüldüğü kaydedildi.

Son 6 aylık veriler, İsrail tarafından hem karadan hem de havadan saldırılara maruz kalan Gazze'ye giren tüm insani yardım miktarında yüzde 88 azalma olduğunu gösterdi.

Öte yandan İsrail hükümeti, Gazze'de açlık krizi yaşandığını inkar etmeye devam ediyor.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda, "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Hükümet, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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