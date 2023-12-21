 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de Açlık Krizi: Katılımcıların %71'i Aşırı Derecede Açlık Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de Açlık Krizi: Katılımcıların %71'i Aşırı Derecede Açlık Çekiyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 98'inin yetersiz beslendiği, yüzde 64'ünün açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiği belirtildi. Gazze'de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğu ortaya çıktı.

Gazze\'de Açlık Krizi: Katılımcıların %71\'i Aşırı Derecede Açlık Çekiyor
21.12.2023 - 00:09,
Abone Ol

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.

Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemevinin, Gazze'deki 1200 kişiyle insani durumları hakkında görüştüğü belirtildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiği kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 98'inin yetersiz beslendiğini, yüzde 64'ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiğini söylediği ifade edildi.

Araştırma sonuçları, Gazze'de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 66'sının geçen ay içinde ishal veya bağırsak hastalıkları geçirdiği belirtildi.

"Gazze sakinleri, gıda krizi içinde bırakıldı"

Açıklamada, Gazze'deki soykırımının başlangıcından bu yana İsrail'in, Gazze Şeridi'ne kapsamlı bir abluka uygulayarak 2,3 milyondan fazla Gazzeliye gıda, su, yakıt ve diğer insani ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellediği vurgulandı.

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki fırınların, fabrikaların, gıda depolarının ve su istasyonlarının bombalandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Gazze sakinlerinin, İsrail'in toplu cezalandırma politikası" kapsamında gıda krizi içinde bırakıldığı kaydedildi.

Gazze'dekilerin kasten aç bırakılmasının savaş suçu olduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze'de "kalıcı ateşkes" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Krizi: Katılımcıların %71'i Aşırı Derecede Açlık Çekiyor - Son Dakika


00:04
Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme: Herkes bize karşı
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz

Son Dakika
23:33 İYİ Parti'den "Siyasi Operasyon" İddiası
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
20:47 Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 00:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Krizi: Katılımcıların %71'i Aşırı Derecede Açlık Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement