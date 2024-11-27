Gazze'de Açlık Krizi: UNRWA Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Krizi: UNRWA Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

UNRWA, Gazze'de açlığın kritik seviyelere ulaştığını belirterek acil ateşkes talep etti.

27.11.2024 12:47
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde açlığın kritik seviyelere ulaştığını açıklayarak acil ateşkes çağrısını yineledi.

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştı. İnsanlar, haftalar öncesinden kalan çöp yığınlarında yiyecek arıyor. Kış mevsimi yaklaşırken durum hızla kötüleşiyor ve acil insani yardım olmadan hayatta kalmak imkansız hale geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki durumun giderek kötüleştiği ve derhal ateşkes kararı alınması çağrısında bulunan UNRWA, açıklamasını, Gazze'deki devasa çöp yığınlarını gösteren fotoğraflarla da destekledi.

? İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 249 Filistinli öldü, 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 378'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 804 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Krizi: UNRWA Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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