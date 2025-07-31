Gazze\'de Açlık Sebebiyle Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun şiddetli saldırılarının yanı sıra insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze'de bir kişinin daha açlık sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinden kaynaklar bir gencin açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Filistin basınına yansıyan haberlerde de hayatını kaybeden kişinin Adil Fevzi Madi olduğu ifade edildi.

Görüntülerde, Nasır Hastanesinde açlıktan hayatını kaybeden Madi'nin bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk en az 154 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.