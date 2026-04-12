Gazze'de Açlık Tehlikesi: İsrail'in Politikasına Tepkiler
Gazze'de Açlık Tehlikesi: İsrail'in Politikasına Tepkiler

12.04.2026 12:03
Gazze hükümeti, İsrail'in gıda maddelerini kısıtlamasını aç bırakma politikası olarak nitelendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in un ve temel gıda maddelerini kontrol ederek "sistematik bir aç bırakma politikası" uyguladığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in "gıda tedarikini bilinçli şekilde kısıtladığı" ve bunun 2,4 milyondan fazla insanın gıda güvenliğini tehdit ettiği ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, son aylarda ekmek üretiminin ciddi şekilde azaldığı, un girişindeki kısıtlamalar nedeniyle mevcut yardım akışının savaş öncesi dönemin yüzde 38'ini geçmediği belirtildi.

Gazze'de günlük yaklaşık 450 ton un ihtiyacı bulunduğu, ancak şu anda yalnızca yaklaşık 200 ton temin edilebildiği aktarıldı.

Bölgede faaliyet gösteren fırın sayısının yaklaşık 30'a düştüğü, bu fırınların günlük 133 bin paket ekmek ürettiği, ancak bu miktarın nüfusun ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı kaydedildi.

Gazze hükümeti, İsrail'in bu uygulamalarını "aç bırakmayı hedefleyen sistematik bir politika" olarak nitelendirerek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, sınır kapılarının tamamen açılması, un ve buğday girişinin kısıtlamasız şekilde sağlanması ve insani yardım akışının artırılması talep edildi.

Hükümet, mevcut durumun devam etmesi halinde ekmek üretim sisteminin tamamen çökebileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 328'e, yaralı sayısı da 172 bin 184'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
