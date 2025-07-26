Gazze'de Açlık Tuzakları: 124 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Tuzakları: 124 Ölü

26.07.2025 12:22
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İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de açlık nedeniyle ölen çocuk sayısı 124'e yükseldi.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası ve sürdürdüğü aç bırakma uygulaması neticesinde Gazze Şeridi'nde bir bebeğin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'de Hud Arafat isimli bebek, yetersiz beslenme ve mama bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.

İsrail'in insani yardım girişini engelleyerek aç bıraktığı Gazze'de dünden bu yana açlıktan ölen çocukların sayısı 3'e çıktı, toplamda ise 124'e yükseldi.

Gazze'de açlıktan yaşamını yitirenlerin 84'ünü bebekler ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Bebek, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Tuzakları: 124 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Tuzakları: 124 Ölü - Son Dakika
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