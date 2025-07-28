Gazze'de Açlık ve Tıbbi Malzeme Eksikliği - Son Dakika
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Gazze'de Açlık ve Tıbbi Malzeme Eksikliği

28.07.2025 14:30
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Amerikalı doktor Gazze'deki insani dramı anlattı; açlık, sağlık sorunları ve yetersiz malzemeler hayatı tehdit ediyor.

İsrail'in abluka ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde gönüllü olarak görev yapan Amerikalı ürojinekolog ve cerrah doktor Ambereen Sleemi, ciddi gıda ve tıbbi malzeme eksikliğin nedeniyle savaşın gölgesinde yaşanan insani dramı gözler önüne serdi.

Sleemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki açlık ve tıbbi malzeme eksikliği, erken doğuma sebep oluyor. Anneler, ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşurken doğan bebekler ise aşırı düşük kilolu ve ciddi risk altında." dedi.

Gazze'ye üç hafta önce ABD merkezli "Beytülmal" adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla gelen Sleemi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde Filistinli sağlıkçılarla birlikte çalışıyor.

"Hastanelerde yatak, gıda, ilaç yok"

Gazze'de sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü söyleyen Doktor Sleemi, hastanede ciddi malzeme ve yatak eksikliği yaşandığını belirtti.

Sleemi, "Nasır Hastanesi ve diğer tüm hastanelerde, ekipman, gıda, tıbbi malzeme ve yatak eksikliği var. Bu, özellikle hamile kadınlar ve çocukların tedavisini imkansız hale getiriyor." sözlerine yer verdi.

Kadın doğum servisinin dolup taştığını vurgulayan Sleemi, "Doğum yapan kadınları yatıracak yer yok. Yeni doğan bebekleri de kabul edemiyoruz. Durumu ağır olan savaş yaralıları ve yetersiz beslenen hastalarla da baş etmeye çalışıyoruz. Hiç kimse, Gazze'deki bir insanın neler yaşadığını hayal edemez." ifadelerine yer verdi.

"Açlık artık doğan çocukların kaderi haline geldi"

Doktor, kuvözde yaşam mücadelesi veren, derisi kemiklerine yapışmış zayıf bir bebeği göstererek şu sözlerle konuştu:

"Bu bebek, iki hafta önce sezaryenle doğdu. Şu anda ciddi beslenme eksikliği yaşıyor. Her gün benzer vakalarla karşılaşıyoruz. Açlık artık doğan çocukların kaderi haline gelmiş durumda."

Hijyen koşullarının kötü olması ve sürekli yer değiştirmek zorunda kalan insanların enfeksiyon hastalıklarına açık hale geldiğini belirten Sleemi, "Yetersiz beslenme, vücut direncini zayıflatıyor. Özellikle hamile kadınlarda ciddi enfeksiyon vakaları görüyoruz. Bu annelerin çoğu ayrıca bombardımanlarda yaralanmış, yanıkları ve derin kesikleri var" dedi.

"Kadınların gözlerinde, çocukların bedenlerinde savaşın izleri var"

Doktor Sleemi, tanıklık ettiği yürek burkan bir olayı anlatırken gözlerinin önünde gerçekleşen acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"22 yaşındaki bir hamile kadın, altıncı ayında. Çadırlarının yakınında patlayan bir bomba sonucu kocasını kaybetti. Kendisi de yüzünden ağır şekilde yaralandı, bir gözünü kaybetti. Vücudunda ciddi yanıklar ve kesikler vardı. Ameliyat edilmek zorunda kaldı. 3 yaşındaki çocuğu da saldırıda yaralandı. Bu kadın şimdi ağır travma altında. Ama bu sadece bir örnek. Gazze'deki herkes benzer acılar yaşıyor."

Doktor Sleemi, savaşın gölgesinde anne ve bebeklerin yaşam savaşı verdiğini anlatarak, yoğun stres, ağır yetersiz beslenme ve İsrail'in uyguladığı abluka ile kesintisiz süren saldırıların sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerini şu sözlerle ifade etti:

"Gazze'de yaşanan korku, stres ve açlık sadece duygusal değil, fiziksel olarak da annelerin ve doğmamış bebeklerin hayatını tehdit ediyor. Erken doğumlar arttı, dünyaya gelen bebeklerin büyük bir kısmı ciddi kilo kaybıyla doğuyor. Enfeksiyonlara açıklar, bağışıklıkları zayıf, yaşam için gerekli bakımı alabilecekleri hiçbir imkan yok. Yoğun bakımda olması gereken bebekleri sıradan yataklarda tutuyoruz, çünkü ne kuvöz var, ne ilaç, ne de yeterli sağlık personeli."

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 851 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık ve Tıbbi Malzeme Eksikliği - Son Dakika

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