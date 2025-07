Gazze'de Açlık Kurbanı: Nur Eşref Ebu Sela

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Nur Eşref Ebu Sela'nın (10) amcası Gazi Ebu Sela, "Bir batı ülkesinde böyle bir şey olsaydı kıyamet kopardı" diyerek, Arap ülkelerine ve tüm dünyaya sitemde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka her geçen gün çok sayıda can almaya devam ediyor. Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 87'si çocuk olmak üzere 133'e yükseldi.

Bir zamanlar sağlıklı bir çocukken İsrail'in uyguladığı abluka sonucu açlıktan bitkin düşen ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan Nur, bugün hayatını kaybetti.

Yeğeninin bir deri bir kemik hale gelmiş bedenine işaret eden Gazi Ebu Sela, "Nur, gül gibi bir kızdı, iskelete döndü. Neden? Açlık yüzünden. İsraillilerin bize dayattığı abluka yüzünden." dedi.

Gazzeliler yüzüstü bırakıldı

Sela, "Araplar bu çocuğa iyi bakın. Bu Filistinli bir çocuk. Müslüman bir çocuk. Bir batı ülkesinde böyle bir şey olsaydı kıyamet kopardı. Ama Gazzeliler yüzüstü bırakıldı." diyerek Arap ülkelerinin ve dünyanın, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Sela, Gazze'de binlerce çocuğun yeğeniyle aynı kaderi paylaştığına işaret etti.

Yardım dağıtım noktaları, insan avlama noktalarına dönüştü

ABD güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktalarında İsrail askerlerinin "insanları tek tek avladığını" kaydeden Sela, şunları kaydetti:

"Gazzeli çocuklar neden böyle oldu. İlaç yok, yemek yok, su yok. Yardım dağıtım noktalarına gidenler de canlı dönemiyor. Babası yardım dağıtım noktalarına giderken kefenini çantasına koyup da gidiyor. "