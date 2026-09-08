Gazze'de Ampute Filistinliler, İsrail Askerli Adidas Reklamına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Gazze'de Ampute Filistinliler, İsrail Askerli Adidas Reklamına Tepki Gösterdi

Gazze\'de Ampute Filistinliler, İsrail Askerli Adidas Reklamına Tepki Gösterdi
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İsrail'in Gazze saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, Adidas'ın eski İsrail askeriyle yaptığı reklamına 'Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?' diyerek tepki gösterdi. Gazze'de 3 bini çocuk 8 binden fazla kişi proteze erişemezken, sosyal medyada markaya boykot çağrıları büyüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve soykırım saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, Alman spor giyim devi Adidas'ın reklam kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatmasına tepki göstererek, "Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?" diye soruyor.

Adidas'ın, protez kullanan veya tek ayağı bulunmayan bireylere yönelik başlattığı "tek ayakkabı" hizmetinin yerel tanıtımında, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve bacağını kaybeden Shaliv Biton adlı eski bir İsrail askerini kullanması Gazze'de büyük öfke uyandırdı.

Gazze'de İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli, en temel protez malzemelerine dahi ulaşamazken, küresel bir markanın eski bir İsrail askerini reklam kampanyasında vitrine çıkarması çifte standart olarak değerlendiriliyor.

"Bir İsrail askerini reklama koyarken Gazze'deki yaralıları nasıl görmezden gelirler?"

Su almak için dışarı çıktığı sırada İsrail hava saldırısının hedefi olan ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ömer Halive, AA muhabirine, reklamı izlediğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Söz konusu saldırıda yakınlarını da kaybeden Filistinli çocuk, şöyle konuştu:

"İsrail askeri her türlü imkana ve modern protezlere ulaşabilirken bizim Gazze'de protez merkezlerinde ham madde bulunmadığı için tedavi bile olamamamız çok acı. Hayatım bir anda değişti. Adidas, çocukların ve gençlerin yaşadığı bu dramı görmek zorunda."

İsrail'in Gazze sahilindeki bir kafeye düzenlediği bombardımanda bacağını kaybeden Kifah el-Fahuri de reklamı izlediğinde yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Adidas'ın Filistin'deki ve Gazze'deki uzvunu kaybetmiş binlerce insanın ihtiyaçlarını gözetmesini isterdik. O asker bacağını kaybettiğinde her türlü imkana sahip oldu. Biz Gazzelilerin ise ne ilacı, ne ekipmanı, ne de uygun protezi var. Mevcut protezler ağır ve günlük hayata uygun değil. Hareket edebilmemiz için modern parçalara ihtiyacımız var."

İsrail'in Gazze'de zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda yaralanarak sakat kalan küçük Nebil Abdullah Mahmud İbrahim ise insansız hava aracının bombardımanı sırasında arkadaşlarıyla futbol oynadığını söyledi.

Filistinli küçük çocuk, "Ayrımcılık yapılması acımızı daha da artırıyor. Bizim de diğer insanlar gibi destek almaya hakkımız var." dedi.

Gazze'de 8 binden fazla Filistinli uzuvlarını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, İsrail'in sürdürdüğü soykırımda 3 binden fazlası çocuk olmak üzere 8 binden fazla Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti.

Berş, Gazze'de yetişmiş uzman personelin bulunduğunu ancak İsrail ablukası nedeniyle protez yapımında kullanılan ham maddeler ile tıbbi malzemelerin bölgeye girişine izin verilmediğini ifade etti.

Sosyal medyada boykot çağrıları

Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da Adidas'a karşı büyük bir tepki dalgası başladı.

Filistin destekçisi hesapların paylaşımlarıyla birlikte, İsrail askeri Biton'un yer aldığı reklama yanıt olarak markaya yönelik boykot çağrıları çığ gibi büyüdü.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 bin 470 Filistinli hayatını kaybetti, 174 bin 540 kişi yaralandı. Enkaz altında ve yol kenarlarında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ampute Filistinliler, İsrail Askerli Adidas Reklamına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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