Gazze'de Arıcılığa Devam
İbrahim el-Dabba, İsrail saldırılarına rağmen arıcılığa devam ediyor, 28.400 kovan zarar gördü.
GAZZE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'de İsrail saldırıları öncesinde 400'den fazla kovanı bulunan Filistinli arıcı İbrahim el-Dabba, büyük yıkıma rağmen üretimi sürdürüyor.
Tarım Bakanlığı verilerine göre, çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 28.400 arı kovanı zarar gördü.
Kaynak: Xinhua
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