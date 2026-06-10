Gazze'de Ateşkes İhlali: 1'i Çocuk 2 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes İhlali: 1'i Çocuk 2 Yaralı

10.06.2026 11:36
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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarında açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarında açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan Filistinlinin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Yerel sağlık kaynakları ise Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda konuşlu İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kız çocuğunun yaralandığını kaydetti.

İsrail topçu birliklerinin Deyr el-Belah ile Han Yunus'un doğusunu hedef aldığı, Gazze kentinin sahil kesimi ile kuzeydoğusuna da denizden ve karadan saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı iki yıl süren bir soykırım savaşı başlattı. Söz konusu saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı. Ayrıca bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.??????

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, günlük bombardımanlarını sürdürerek saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 978 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin 97 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes İhlali: 1'i Çocuk 2 Yaralı - Son Dakika

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