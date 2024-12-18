Gazze'de Ateşkes Umudu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Ateşkes Umudu Artıyor

ABD, Gazze'de ateşkes ve esir takası için umudun sürdüğünü ve anlaşmanın haftalar içinde sağlanabileceğini belirtti.

18.12.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "gelecek haftalar" içinde varılabileceğine dair umutlu olduklarını, taraflar arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilere Gazze'de olası ateşkes sürecine yönelik müzakerelerde karşılaşılan aksaklıklar karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına acilen varılması gerektiğini söyleyen Miller, "Bir anlaşmaya varabilecek noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Taraflar arasındaki farklılıklar oldukça azaldı, kalan tüm farklılıkların da aşılabilir olduğuna inanıyoruz." dedi.

Miller, süregelen çabalar göz önünde bulundurulunca "gelecek haftalarda" bir anlaşma sağlanabileceği konusunda umutlu olduklarını kaydetti.

Daha önceki müzakere süreçlerinin sonuçlanmaya yakın gibi görünse de tıkandığını hatırlatan Miller, "Bu aşamaya daha önce de geldik ancak tarafların bir anlaşmaya vardığını göremedik." ifadesini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar öncülüğünde yürütülen ateşkes çabaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmayı reddetmesi nedeniyle bugüne kadar başarısızlıkla sonuçlandı.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Matthew Miller, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Miller, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Umudu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:04:56. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes Umudu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.