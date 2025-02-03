Gazze'de Ateşkese Rağmen Hayat Kayıpları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkese Rağmen Hayat Kayıpları Devam Ediyor

Gazze\'de Ateşkese Rağmen Hayat Kayıpları Devam Ediyor

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 20 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştı; ölü sayısı 47 bin 518.

03.02.2025 17:23
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İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 18'i enkaz altından çıkarılan 20 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 14. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 20 kişinin cansız bedeni ile 20 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 18'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 518'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 612'ye çıktı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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