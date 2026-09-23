Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 1402, yaralı sayısı 4 bin 881 oldu - Son Dakika
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Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 1402, yaralı sayısı 4 bin 881 oldu

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1402 kişinin öldüğünü, 4 bin 881 kişinin yaralandığını açıkladı. Aynı dönemde enkazdan 834 cenaze çıkarıldı; Ekim 2023'ten beri toplam 73 bin 922 ölü, 174 bin 995 yaralı var.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 881 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 3 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1402 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 881 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 922'ye, yaralı sayısının 174 bin 995'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 1402, yaralı sayısı 4 bin 881 oldu - Son Dakika
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