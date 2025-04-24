Gazze'de Balıkçılar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Gazze'de Balıkçılar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Gazze\'de Balıkçılar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle Gazze'deki balıkçılar, hayatta kalmak için risk alıyor.

24.04.2025 12:25
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve uyguladığı abluka arasındaki Filistinli balıkçılar, hayatta kalabilmek için her gün mücadele vermek zorunda kalıyor.

Gazze halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık da İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımından etkileniyor.

Denizin bile tehlikeli hale geldiği Gazze'de, İsrail'in bombardımanları yüzlerce tekneyi tahrip etti ve Gazze'deki tek limanı da harabeye çevirdi.

Saldırıların ve ablukanın ekonomiyi ve insani şartları giderek daha kötü hale getirdiği Gazze'de balıkçıların, ailelerinin rızkını kazanmak için risk almaktan başka çareleri kalmıyor.

Saldırılar balıkçıların hareket özgürlüğünü kısıtladı ve onların denize açılmasını engelledi.

"Hiçbir şekilde güvenliğimiz kalmadı; denizde bile"

Gazze'de yaşayan Filistinli balıkçı Kemal Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı soykırım ve ablukayı göze almak zorunda kalarak ekmeğinin derdinde Akdeniz sularına açıldığını belirterek, yaşadıklarını aktardı.

Şerif, diğer balıkçılarla birlikte denize açıldıklarını, gördükleri anda ateş etmekten çekinmeyen İsrail güçlerinden gizlenerek ilerlediklerini belirtti.

"İsrail, bize hiçbir şey bırakmadı. Sınır kapıları kapalı, iş yok, hayat yok ve her gün açıldığımız deniz bir risk haline geldi." diyen Şerif, şunları söyledi:

"Her geçen gün en az bir Filistinli öldürülüyor. Güneydeki Refah'tan kuzeydeki Beyt Hanun'a kadar kovalanıyor. Hiçbir şekilde güvenliğimiz kalmadı; denizde bile."

Şerif, abluka nedeniyle geçim kapıları olan balıkçılık ekipmanlarını da artık tedarik edemediklerini ifade etti.

"Ölüm bizi takip ediyor"

Balıkçı Muhammed Bekir de çocuklarının karnını doyurabilecek kadar para kazanmak için hayati riskler aldığını belirtiyor.

Bekir, "Karadan denize açılıyoruz ve savaş gemileri bizi takip ediyor; üzerimize ateş açıyorlar. Yaşadığımız durum yorucu ve tehlikeli." dedi.

Ancak ederi 20-30 şekellik (yaklaşık 5-8 dolar) balık avlayabildiklerini belirten Bekir, İsrail'in uyguladığı abluka ve soykırımdan kaynaklanan fahiş fiyatlar karşısında bu miktarla hiçbir şey satın alamadıklarını ifade etti.

Bekir, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde avlanabildiklerini, orada da balık miktarının çok az olduğunu söyledi.

Amcasının oğlunun birkaç gün önce balık tutarken İsrail donanmasının açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü aktaran Bekir, ölümüm dört bir yandan kuşatmış durumda kendilerini takip ettiğine dikkati çekti.

Bekir, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın sona ermesini, böylece balıkçıların mesleklerine geri dönmelerini ve daha önce olduğu gibi denizde daha geniş mesafelere yelken açmak istediğini aktardı.

Dünya Bankasının verilerine göre, İsrail'in uyguladığı soykırım, Gazze'deki Filistinlilerin tamamını yoksullaştırdı. Bu durum Filistinlilerin ailelerine yiyecek ve su gibi yaşam için gerekli en temel ihtiyaçları bile tedarik edemedikleri anlamına geliyor.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e yaralıların sayısı 117 bin 248'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Balıkçılar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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