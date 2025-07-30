Gazze\'de bebeği açlıktan hayatını kaybeden baba: "Kızım açlıktan ağlıyordu ve ben çaresizdim"

İsrail'in şiddetli saldırılarının yanı sıra aç bırakma politikası uyguladığı Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenmenin son kurbanı hayatını kaybeden 1 yaşındaki Mekke bebek oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinde açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele eden 1 yaşındaki Mekke el-Ğarabili, İsrail'in insani yardım, ilaç ve bebek maması girişini kısıtlayan sıkı ablukası altında hayatını kaybetti.

Gazze'de çok sayıdaki bebek temel ilaçların yanı sıra belirli hastalıklara karşı tedavi amaçlı kullanılan süte ihtiyaç duyuyor.

Mekke bebeğin çöken gözleri, şişen minik karnı ve bir deri bir kemik kalan bedeni ise bebek maması ve temel ihtiyaçların ulaştırılamadığı Gazze'ye İsrail'in uyguladığı ablukanın etkilerini yansıtıyor.

Minik Mekke'nin ardından Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybedenlerin sayısı 89'u çocuk olmak üzere 148'e yükseldi.

Aksa Şehitleri Hastanesinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mekke bebeğin tedavi amacıyla kullanılan süt ve uygun alternatiflerin eksikliği nedeniyle ciddi bir şekilde yetersiz beslenme problemleri yaşadığını söyledi.

Mekke bebek, tedavi edici süt ve uygun alternatiflerin eksikliği nedeniyle ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşıyordu.

Kaynak, doktorların Mekke bebeği hayatta tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuç alınamadığını vurguladı.

"Açlıktan ağlıyordu ve ben çaresizdim"

Mekke bebeğin babası Salah el-Ğarabili, AA muhabirine yaptığı açıklamada küçük kızının acı dolu yaşam mücadelesini anlattı.

Bebeğini kaybeden Filistinli baba, "Bulabilmemiz halinde ona patates ve mercimek gibi alternatif besinler yedirmeye çalışıyorduk." dedi.

Ğarabili,, "Kızım açlıktan ağlıyordu ve ben çaresizdim, süt, ilaç, tedavi hiçbir şey yoktu." ifadesini kullandı.

Acılı baba, "Kızımın ihtiyaç duyduğu tedavi amacıyla kullanılan süt Gazze'de aylardır bulunmuyor, bulunsa bile bizim karşılayamayacağımız kadar yüksek fiyatlara satılıyor." diye konuştu.

Mekke bebeğe normal bebek maması vermeyi denediklerini söyleyen Ğarabili, bunun işe yaramadığını hatta durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Ğarabili, küçük kızını "Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın şehitlerinden" saydığını söyledi.

Gazze'nin sınır kapılarının açılması çağrısında bulunan Ğarabili, "Gazze'deki çocukların bu duruma düşmemesi için sınır kapılarının açılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla 1 yaş altı bebeğin yetersiz beslenme nedeniyle "yavaş ölüm" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

İsrail, Gazze'ye havadan yardım bırakılacağını ve bazı yardım tırlarının girişine izin vereceğini açıklamıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de İsrail'in şiddetli saldırılarının yanı sıra aç bırakma politikası uyguladığı Gazze'de neden olduğu güvenlik problemleri nedeniyle dün bölgeye ulaştırılan yardım tırlarının yağmalandığını, havadan bırakılan yardımların 6'sından 4'ünün de İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelere düştüğünü belirtmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 34 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 870 kişi de yaralandı.