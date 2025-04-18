Gazze'de Bebek Ölümü: Yetersiz Beslenme ve İlaç Sıkıntısı - Son Dakika
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Gazze'de Bebek Ölümü: Yetersiz Beslenme ve İlaç Sıkıntısı

Gazze'de 11 aylık Uday Ahmed yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti, yardımlar engelleniyor.

18.04.2025 13:18
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İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde 11 aylık bir bebek yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana tek koli dahi yardım girişine izin vermediği Gazze'de gıda ve ilaç sıkıntısı giderek derinleşiyor.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinliler, İsrail saldırıları ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra gıda ve ilaç sıkıntısıyla da mücadele ediyor.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uday Ahmed isimli 11 aylık bebek yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Annesi ve akrabaları tarafından Aksa Hastanesi'ne getirilen Filistinli bebek, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanede AA muhabirine konuşan anne Esma Haydar Ahmed, hayatını kaybeden çocuğunun yetersiz beslenme sıkıntısı çektiğini söyledi.

Filistinli kadın, Gazze'deki abluka nedeniyle hiçbir temel yaşam gereksiniminin bulunmadığını ve bu nedenle çocukların öldüğünü belirtti.

Gazze'de hem çocukların hem büyüklerin şiddetli açlık çektiğini belirten Esma, "Bir yandan savaş, bir yandan yıkım bir yandan da sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de ilaç bile bulunmuyor." dedi.

Oğlunu kaybeden Esma, Arap dünyasının etkisizliğinden şikayet ederek Gazze'deki savaşın durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 aylık bebeğin İsrail'in gıda ve ilaç yardımlarının bölgeye girişine izin vermemesinin sonucu olarak yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü belirtti.

Ahmed'in ölümünün İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesinin sonucu olduğunu vurgulayan Berş, bölgeye uygulanan insani yardım giriş yasağının kaldırılması çağrısı yaptı.

53 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü

İsrail yönetimi, son 1,5 yıldır saldırı altında tuttuğu Gazze'ye 2 Mart'tan itibaren insani yardım girişlerini durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 7 haftadır süren ablukanın 7 Ekim 2023'ten sonraki ilk dönemden daha ağır olduğunu aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma tabi tuttuğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 53 çocuk hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Bebek Ölümü: Yetersiz Beslenme ve İlaç Sıkıntısı - Son Dakika

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