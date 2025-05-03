Gazze'de Bebek Yetersiz Beslenmeden Öldü - Son Dakika
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Gazze'de Bebek Yetersiz Beslenmeden Öldü

İsrail'in ablukası altında Gazze'de bir bebek daha yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

03.05.2025 11:21
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İsrail'in saldırılarının yanı sıra ablukasını sıklaştırdığı Gazze Şeridi'nde bir bebek daha yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yıllardır uyguladığı ablukanın ardından 19 aydır da saldırılarını sürdüren İsrail, özellikle 2 Mart'tan bu yana Gazze'deki Filistinlileri "aç ve susuz bırakma" politikasına devam ediyor. Yardım malzemelerinin girişini engelleyen İsrail, sınır kapılarını kapatarak temel ihtiyaçlara erişimi tamamen durdurmuş durumda.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinliler, İsrail saldırıları ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra gıda ve ilaç sıkıntısıyla da mücadele ediyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesinde Cinan Salih es-Sekkafi isimli bebek yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Sekkafi bebeğin ölümüyle, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma tabi tuttuğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 54 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletler kuruluşları, İsrail'in yardım malzemelerinin girişini engellemesinin, gıda, ilaç, yakıt ve temiz suya erişimin önünü kapattığını ve bu durumun insani felaketi derinleştirdiğini defalarca dile getirdi.

Gazze'de hükümete bağlı medya ofisi, İsrail'in sistematik olarak gıda kaynaklarını hedef aldığını belirtmişti.

Açıklamada, fırınların, yardım merkezlerinin, sıcak yemek dağıtım noktalarının, su kuyularının, gıda depolarının ve tarım arazilerinin hedef alınmasının, Filistin halkını açlığa mahkum etme politikası çerçevesinde gerçekleştiği ifade edilmişti.

ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in gerçekleştirdiği sistematik soykırımda 170 bini aşkın Filistinli öldü ya da yaralandı. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluştururken, 11 binden fazla kişi kayıp durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Bebek Yetersiz Beslenmeden Öldü - Son Dakika

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