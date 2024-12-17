Gazze'de Bebekler Tehlikede

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GAZZE, 17 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Şeridi'nde binlerce bebeğin bebek mamasında yaşanan büyük sıkıntı nedeniyle kritik derecede risk altında olduğuna dikkat çekti.

UNRWA pazartesi günü yaptığı sert uyarıyla Gazze'deki 8.500'ü aşkın bebeğin, ajans tarafından sağlanan mamalarla beslendiğini kaydederek, ellerindeki mevcut mama miktarının son derece yetersiz olduğunu ifade etti. Gazze'nin güneyinde halen faaliyet gösteren az sayıdaki UNRWA sağlık merkezlerinden birinde dağıtılacak mama miktarının sadece 6 kutu olduğu belirtildi.

Ajans, "200.000'den fazla kişinin birinci basamak sağlık hizmetlerini bu merkezden aldığı dikkate alınacak olursa ciddi düzeydeki malzeme kıtlığı, bebekler de dahil birçok kişiyi son derece ciddi riske atıyor" dedi.

UNRWA, daha fazla can kaybı yaşanmaması için insani yardımların derhal ulaştırılması ve ateşkesin sağlanmasının temel önemde olduğunu vurguladı.

Ajans ayrıca, sınırlı kaynaklara ve duyulan büyük ihtiyaca karşın, UNRWA Görme Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi'nde çocuklara kışlık kıyafet ve hijyen malzemeleri sağlanması da dahil olmak üzere Han Yunus'taki en savunmasız durumdaki kişilere olan desteklerinin devam ettiğini duyurdu.