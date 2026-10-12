Gazze'de biri çocuk 5 Filistinli öldü, Han Yunus'ta şarj istasyonu İHA'yla vuruldu - Son Dakika
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Gazze'de biri çocuk 5 Filistinli öldü, Han Yunus'ta şarj istasyonu İHA'yla vuruldu

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Gazze\'de biri çocuk 5 Filistinli öldü, Han Yunus\'ta şarj istasyonu İHA\'yla vuruldu
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Gazze'de İsrail saldırılarında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'un batısındaki el-Burak bölgesinde bir cep telefonu şarj istasyonuna İHA saldırısında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralılar Nasır Tıp Kompleksi'ne kaldırıldı.

GAZZE, 12 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu biri çocuk olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) pazar günü akşam saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Burak bölgesinde bir cep telefonu şarj istasyonunu en az bir füzeyle hedef aldığı saldırı büyük bir patlamaya yol açtı.

Xinhua'ya konuşan sağlık kaynakları, saldırının ardından 4 Filistinlinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda yaralının da kentteki Nasır Tıp Kompleksi'ne kaldırıldığını belirtti.

İsrail ordusundan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan sağlık kaynakları, cumartesi günü Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırısında yaralanan yedi yaşındaki Cihad el-Gandur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı verilere göre, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1.488 kişi yaşamını yitirdi. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan can kaybı 74.377'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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