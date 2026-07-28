Gazze'de Camii Bombalandı, Yüzlerce Evsiz Kaldı - Son Dakika
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Gazze'de Camii Bombalandı, Yüzlerce Evsiz Kaldı

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İsrail, Gazze'deki El-Muttakin Camisi'ni bombalayarak sivilleri evsiz bıraktı; ateşkes ihlali devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezindeki El-Muttakin Camisi'ni bombalayarak tamamen yıktı; saldırıda yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması ve çevredeki evlerin zarar görmesi sonucu yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde saldırılarına devam ediyor.

Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği (YMCA) yakınında bulunan El-Muttakin Camisi'ne gerçekleştirilen bombardıman, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.

Saldırıda tamamen yıkılan caminin avlusuna ve çevresine sığınan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlar da kullanılamaz hale geldi. İsrail'in önceki saldırılarında evlerini kaybeden ve zaten insani şartların son derece ağır olduğu koşullarda yaşam mücadelesi veren yüzlerce Filistinli, çadırların da yok edilmesiyle bir kez daha evsiz ve sokakta kaldı.

Saldırı çevredeki ev ve mülklerde de ağır hasara yol açtı.

YMCA, Hristiyan kimliğiyle faaliyet gösteren ancak din ayrımı gözetmeksizin Gazze'deki tüm halka gençlik, spor, sosyal ve insani yardım hizmetleri sunan sivil bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.???????

Saldırı, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü ihlaller kapsamında gerçekleşti.

Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı tarafından 2 Temmuz'da yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana Gazze'de bulunan 1275 camiden 1050'sinin tamamen yıkıldığı, 191'inin ise kısmen hasar gördüğü bildirilmişti.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 173 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ı ise ağır yıkıma uğradı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Camii Bombalandı, Yüzlerce Evsiz Kaldı - Son Dakika

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