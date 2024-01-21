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Gazze'de can kaybı 25 bin 105'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 25 bin 105'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 105'e, yaralıların sayısı ise 62 bin 681'e yükseldi. İsrail'in saldırıları 107 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybettiğini ve 239 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları sürerken, saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 105'e, yaralıların sayısı ise 62 bin 681'e yükseldi.

Gazze\'de can kaybı 25 bin 105\'e yükseldi
21.01.2024 - 19:59,
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- Gazze'de can kaybı 25 bin 105'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 105'e, yaralıların sayısı ise 62 bin 681'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 107 gündür devam ediyor. Yoğun bombardımanın sürdüğü bölgede can kaybı her geçen saat artarken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra son rakamlara ilişkin açıklama yaptı. Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 178 kişinin hayatını kaybettiğini, 239 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Çok sayıda Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu aktaran Kudra, sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kudra ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 105'e, yaralıların sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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