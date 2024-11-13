Gazze'de Can Kaybı 43 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 43 Bine Ulaştı

İsrail saldırılarında son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle Gazze'deki can kaybı 43,712'ye yükseldi.

13.11.2024 15:52
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 712'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 404 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının da 103 bin 258'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 43 Bine Ulaştı - Son Dakika

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