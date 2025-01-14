Gazze'de Can Kaybı 46,645'e Yükseldi

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İsrail'in 465 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 645'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 61 kişinin yaşamını yitirdiği, 281 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Buna göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 429 Filistinli hayatını kaybetti, 1429 kişi yaralandı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.