Gazze'de Can kaybı 52 bin 567'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can kaybı 52 bin 567'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 32 ölü, toplamda 52 bin 567 can kaybı yaşandı.

05.05.2025 13:21
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak, 52 bin 567'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 32 ölü ve 119 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 459 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 569 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Can kaybı 52 bin 567'ye Yükseldi - Son Dakika

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