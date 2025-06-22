Gazze'de Can Kaybı 55 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 55 bin 959'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 104 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 55 bin 959'a, yaralı sayısının da 131 bin 242'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana 5 bin 647 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 bin 201 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.