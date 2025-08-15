Gazze'de Can Kaybı 61 Bin 827'ye Ulaştı - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 61 Bin 827'ye Ulaştı

15.08.2025 17:56
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 61.827'ye yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 ölü ve 369 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 300 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 234 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1898'e, yaralananların sayısının da 14 bin 113'e çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 827'ye, yaralı sayısının da 155 bin 275'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 1 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Ayrıca Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 107'si çocuk olmak üzere 240'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

17:20
