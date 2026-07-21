Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 293'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 293'e Ulaştı

21.07.2026 12:26
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İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 293'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi ile 42 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1168 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 798 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 293'e, yaralı sayısının 173 bin 906'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 293'e Ulaştı - Son Dakika

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