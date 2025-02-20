Gazze'de Cenaze Takası: İsrailli Esirler Teslim Edildi

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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında cenazeleri teslim edilen İsrailli esirlerin, ordunun 4 ay boyunca saldırılar düzenlediği bir bölgede tutulduğu belirtildi.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, cenazeleri teslim edilen İsrailli esirler, ordunun yoğun faaliyet yürüttüğü bir bölgede tutuluyordu.

Hamas'ın İsrail bombardımanında öldüklerini duyurduğu esirlerin, İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği ve 4 ay boyunca faaliyet gösterdiği Han Yunus'un doğusundaki bir bölgede tutulduğu ve cenazelerinin de bu bölgenin yakınından teslim edildiği aktarıldı.

İsrail'in teslim aldığı cenazeler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için bir sağlık merkezine naklediliyor.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e doğru yola çıkmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta da İsrail, bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.