Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İlk Aşaması Tamamlandı

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısının ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de çocuk felcine karşı başlatılan aşı kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

UNRWA ve ortaklarının Gazze Şeridi'nde yüz binlerce çocuğa çocuk felci aşısı uyguladığı ve aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığını duyuran Lazzarini, "Gazze'den nadir görülen olumlu bir haber: çocuk felci aşı kampanyasının birinci turu başarıyla sona erdi." ifadesini kullandı.

Gazze'de tarafların aşılama sürecine "büyük ölçüde saygı gösterdiğini" aktaran Lazzarini, bu durumun siyasi iradenin mevcut olması halinde yardımların kesintiye uğramadan sağlanabileceğini kanıtladığını vurguladı.

Lazzarini, Gazze'deki çocuklara eylül ayı sonuna kadar ikinci doz, çocuk felci aşısı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ, aşılamanın iki aşamalı olacağını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.