Gazze'de Çocuk Felci Yeniden Ortaya Çıktı: MSF, Altyapı Tahribatının Etkilerine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Yeniden Ortaya Çıktı: MSF, Altyapı Tahribatının Etkilerine Dikkat Çekti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de çocuk felcinin yeniden ortaya çıkmasının, İsrail ordusunun altyapı ve sağlık sistemini sürekli tahrip etmesinin sonucu olduğunu bildirdi. Gazze'deki sağlık sistemi neredeyse tamamen tahrip edilmiş durumda.

02.09.2024 19:47
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de 25 yılın ardından çocuk felcinin yeniden ortaya çıkmasının, İsrail ordusunun altyapı ve sağlık sistemini sürekli tahrip etmesinin sonucu olduğunu bildirdi.

MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze'de büyük ölçekli çocuk felci aşılama kampanyası başlattığı anımsatıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentlerindeki 5 sağlık tesisinde yapılan aşılamalara MSF ekiplerinin destek sağlayacağı belirtilen paylaşımda, "Gazze'de çocuk felcinin yeniden ortaya çıkması, İsrail ordusunun altyapı ve sağlık sistemini sürekli olarak tahrip etmesinin bir sonucudur. Ortaya çıkan hijyenik olmayan ve korkunç yaşam koşulları ile aşıya erişimin olmaması, hastalığın yayılmasına yol açabilir." uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, kampanya kapsamında 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Kampanya olumlu bir adım olsa da kritik tıbbi insani ihtiyaçlara yanıt olarak yine de okyanusta bir damladır. Tek çözüm, Gazze'deki insanların yardım ve sağlık hizmetlerine uygun şekilde erişebilmesini sağlamak için derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasıdır." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail güçleri tarafından neredeyse tamamen tahrip edilmiş durumda olduğu bildirilen paylaşımda, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 16'sının kısmi faaliyet gösterdiği belirtildi.

Aşılama kampanyası iki turlu olacak

DSÖ, Deyr el-Belah'ta 1 Eylül'de başlayan aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki turlu" olacağını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Yeniden Ortaya Çıktı: MSF, Altyapı Tahribatının Etkilerine Dikkat Çekti - Son Dakika

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