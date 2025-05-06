Gazze'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in sınır kapılarını kapatarak her türlü insani yardım, gıda ve ilaç girişini engellemesi nedeniyle yaşanan açlık özellikle küçük çocukların bedenlerini tüketirken annelerin de elini kolunu bağlıyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir insani yardımın girişine izin vermeyerek uyguladığı sıkı abluka, çadırlarda yaşayan, üzerlerine yağan bombalar nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalan, ilaç bulunmadığı için tedavi olamayan ve bir deri bir kemiğe dönen çocukların sayısında artış yaşanmasına neden oluyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, yetersiz beslenme sorunuyla hastanelere getirilen çocuk sayısının 70 bini aştığı, 5 yaş altı en az 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, 1,1 milyon çocuğun hayatta kalmak için gerekli günlük besinden yoksun olduğu belirtildi.

11 yaşındaki kız çocuğu yaklaşık 15 kilo kaybetti

Sağlık Bakanlığından ve medya ofisinden yapılan tüm çağrılara rağmen Gazze'deki çocukların durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir çadırda yaşayan 11 yaşındaki Dena el- Hac, yetersiz beslenme sorunu yaşayan ve bir deri bir kemik kalan bedeniyle ölümle pençeleşen çocuklardan sadece biri.

Han Yunus'tan Deyr el-Belah'a göç ettiklerini söyleyen anne Vefa el-Hac, 5 çocuğundan biri olan Dena'nın hidrosefali hastası olarak doğduğunu ancak savaş öncesinde ameliyat olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

Savaş ve abluka nedeniyle kızının yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve zayıflamaya başladığını anlatan Filistinli anne, "35 kilodan 20 kiloya kadar düştü. Şu an sadece kemik ve deriden ibaret. Konserve yiyecekleri yemiyor. Hayatı 180 derece değişti. Durumunun kötüleşmesinden ve vefat etmesinden korkuyorum." dedi.

Açlıktan ağlayan kızını, çay yapıp içine ekmek parçası koyarak yatıştırmaya çalışıyor

Gazze'deki insanların artık bir geliri olmadığını, yiyecek yemek ve hatta ekmek bile bulamadıklarını anlatan Hac, kızı Dena'nın ise özel gıdalara ve özel bir bakıma ihtiyacı olduğunu ama savaş ortamında bunu sağlayamadıklarını vurguladı.

Açlıktan ağlayan kızını, çay yapıp içine ekmek parçası koyarak yatıştırmaya çalıştığını dile getiren çaresiz anne, şöyle konuştu:

"İçimiz kan ağlıyor ama elimiz kolumuz bağlı. Sadece her gün, inşallah daha iyi olurlar diye dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz. En son sanırım ateşkes varken doğru düzgün yemek yedik, o günden bu yana bir şey yediğimiz yok. Dena'nın sebze, et ve balık gibi gıdalar tüketmesi gerekiyor. Ton balığı almak istesem alacak paramız yok. Bezelye ve fasulye konservesinden başka yiyecek yok ve bunlar da kızıma uygun değil."

"Gazze ölüyor, çocuklar ölüyor"

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan bir diğer bebek ise 4 aylık Yusuf en-Neccar. Nasır Hastanesi'nde tedavi gören Yusuf, olması gereken kilonun sadece dörtte biri kadar.

Yusuf'un annesi Naciye Neccar, "Oğlum 1,2 kilogram doğdu ve sadece 300 gram alarak 1,5 kilograma çıktı. İçtiği sütü kusuyor. Oğlum şu an sadece kemikten ibaret." dedi.

"Gazze ölüyor, çocuklar ölüyor." diyen Filistinli anne, uluslararası camiaya ve özellikle de Arap ülkelerine "sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in aç bırakma politikasının kurbanı "çocuklar"

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Ahid Fervane ise çocukların, sürekli yerlerinden edilmeleri ve kalabalık yerlerde yaşamaları nedeniyle şiddetli enfeksiyonlara yakalandığını ve yetersiz beslendiğini belirtti.

Fervane, çocukların karaciğer ve böbrek işlevlerinde de sorunlar oluştuğunu ve gerekli ilaçların olmaması nedeniyle bu hastalıkları tedavi edemediklerini, bu tarz işlevsel bozuklukları olan çocukların Gazze dışında tedavi görmelerinin gerektiğini ancak kapılar kapalı olduğu için bunun da mümkün olmadığını söyledi.