Gazze'de Çocuklar için Korkunç İstatistikler - Son Dakika
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Gazze'de Çocuklar için Korkunç İstatistikler

Gazze'de her 40 dakikada bir çocuk öldüğü belirtiliyor; 16 bin 278 çocuk saldırılarda hayatını kaybetti.

05.05.2025 18:40
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Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, bölgede her 40 dakikada bir çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki çocuklarla dayanışma amacıyla küresel bir kampanya başlatıldı.

"Gazze'de her 40 dakikada bir çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği" kaydedilen toplantıda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde 16 bin 278 çocuğun öldürüldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden çocuklardan 908'inin henüz bir yaşını doldurmadığı; 311 çocuğun ise soykırım sırasında doğup, öldüğü ifade edildi.

Gazze'deki sağlık ve insani felaketin giderek derinleştiği vurgulanan açıklamada, 18 ayı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarının, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar arasında yıkıcı sonuçlara yol açtığı vurgulandı.

Toplantıda konuşan Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail'in iki ayı aşkın süredir sınır kapılarını kapatması ve kuşatmayı sürdürmesinin sağlık sistemini çökme noktasına getirdiğini belirtti.

Hams, birinci basamak sağlık merkezlerinin bombalanarak hizmet dışı bırakıldığını ya da tahliye bölgeleri içinde kaldığını, bu nedenle binlerce çocuk ve hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını söyledi.

Besin takviyesi, vitamin, aşı ve bebek mamaları başta olmak üzere kadın ve çocuk sağlığına yönelik ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği oranının yüzde 51'e ulaştığını belirten Hams, çocuk felci aşılarının ise Gazze'ye girişinin hala yasak olduğunu ve bu durumun önleyici sağlık çabalarını çökme noktasına getirdiğinin altını çizdi.

57 çocuk yetersiz beslenmeye bağlı hayatını kaybetti

Gazze'de binlerce çocuğun temiz içme suyu ve sağlıklı gıdalara erişemediğini açıklayan bakanlık, 57 çocuğun ise yetersiz beslenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı çocukların hayır kurumlarından yiyecek almak isterken doğrudan hedef alınarak öldürüldüğünün belgelendiği, binlerce çocuğun hala sokaklarda yattığı, hamile kadınların yoğun bombardımanlar nedeniyle hastanelere ulaşmakta güçlük çektiği ifade edildi.

Gazze'de yaşananlara "sessiz kalmanın suç olduğu" ifade edilen bakanlık açıklamasında, uluslararası kuruluşlara ve vicdan sahiplerine Gazze'deki açlığın önlenmesi, çocukların kurtarılması ve tıbbi yarımların girişine izin verilmesi için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 569 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuklar için Korkunç İstatistikler - Son Dakika

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