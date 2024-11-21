Gazze'de Çocukların Durumu Korkutucu

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GAZZE, 21 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin çocuklar için bir "mezarlıktan" farksız hale geldiğini söyledi.

Lazzarini, her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü vesilesiyle çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Çocuklar öldürülüyor, yaralanıyor, kaçmak zorunda kalıyor, güvenlikten, eğitimden ve oyundan mahrum bırakılıyor" dedi.

Lazzarini, "Çocuklukları çalındı ve bir okul yılını daha kaybederek kayıp bir nesil olmanın eşiğindeler" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki çocukların sürekli korku ve endişe içinde yaşadıklarını vurgulayan Lazzarini, geçtiğimiz ekim ayından bu yana 170'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve İsrail tesislerinde gözaltında tutulan birçok çocuğun çocukluklarını yaşayamadığını söyledi.

Filistinli gruplar çarşamba günü yaptıkları açıklamada Gazze ve Batı Şeria'daki çocukların maruz kaldığı feci insani koşullara dikkat çekerek çocukların korunması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.