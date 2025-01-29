Gazze'de Dönüş Kuyruğu

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- Gazzeliler araçlarıyla kuzeye geçiş için kontrol noktasında bekliyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 135 bin çadıra ihtiyaç var

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmek üzere yola çıkan Filistinliler, kontrol noktasında araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 135 bin çadıra acil ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, evlerine dönüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, şeridin kuzeyinde 135 bin çadıra acil ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İsrail'in bölgedeki yapıların ve altyapının yüzde 90'ını tahrip ettiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma yardımların bölgeye gönderilmesi çağırısı yapıldı.

Dünden bu yana Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesiminden yola çıkan 300 binden fazla Filistinli Reşid Caddesi ve Selahaddin Caddesi üzerinden topraklarına geri döndü. Selahaddin Caddesi üzerinden geçiş için bekleyen çok sayıda araç Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

"Evlerimize dönmemiz topraklarımızı terk etmeyeceğimizi gösteriyor"

Ailesiyle birlikte aracında kontrol noktasında bekleyen Ahmed Salmi yaptığı açıklamada, "Dün geceden bu yana Netzarim kontrol noktasından geçmeyi bekliyorum. Gurur ve onurun şehri Gazze'ye gidiyoruz. İnşallah savaş sona erer" dedi. İsrail'in yürüttüğü soykırım savaşında büyük acılar çektiklerini belirten Salmi, "Bugün kararlılığımız sayesinde evlerimize dönüyoruz. Evlerimize dönmemiz, bizi yerinden etmeye çalışan herkese topraklarımızda kaldığımızı ve topraklarımızı bir an bile terk etmeyeceğimizi gösteriyor" ifadesini kullandı.

Mustafa Ebu Vatfa ise savaşın başında Deir al-Balah kentine göç ettiğini söyleyerek, "Dün sabahtan bu yana ailemin yanına dönmek için kontrol noktasında sırada bekliyorum. Bir yıl iki aydır görmediğim ailemi ve sevdiklerimi göreceğim için tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum" şeklinde konuştu.

İsrail dün yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin vermiş, binlerce Filistinli yaya olarak evlerine dönmeye başlamıştı. Gazze İçişleri Bakanlığı bugün sabah saatlerinde Selahaddin Caddesi üzerinden güneyden kuzeye araçlarla tek yönlü geçişlerin açıldığını duyurmuştu.