Gazze'de Dönüşler Başladı - Son Dakika
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Gazze'de Dönüşler Başladı

İsrail saldırıları sonrası yerinden edilen Filistinliler, güvenlik kontrolleriyle dönüşe geçiyor.

27.01.2025 13:49
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Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlileri taşıyan araçların güneyden, kuzey ve orta kesime dönüşü başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yaya olarak dönüş yoluna çıkanlardan yaklaşık 2 saat sonra, Filistinlileri ve eşyalarını taşıyan araçlar, "güvenlik" kontrolünden sonra Netzarim Koridoru'ndan Salahaddin Caddesi üzerinden dönüş yoluna koyuldu.

Yüzlerce araç, Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde gitmek için sabah saatlerinden bu yana bekliyordu.

İncelemeden sorumlu teknik ekibin gecikmesi nedeniyle geçişin rötarlı başladığı ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasına göre, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, binlerce Filistinli yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başlamıştı.

İsrailli bir esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Arbel Yehud'un serbest bırakılmamasını bahane ederek varılan ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takasının ikinci turunda yaşanan krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı.

Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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