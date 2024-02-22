- Gazze'de dördüz bebeklerin annesi: "Çocuklarıma süt bulmakta zorlanıyorum"
GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde dördüz bebek dünyaya getiren Filistinli anne çocuklarına süt bulmakta zorlandığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu.
İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde dördüz doğuran İman el-Mısri, 2 aylık bebekleriyle yaşam mücadelesi veriyor. Deyr el-Balah kentindeki Birleşmiş Milletler'e ait bir okulda ailesiyle birlikte yaşayan Mısri, zor şartlarda hayatta kaldıklarını söyledi.
Hamileyken ailesiyle birlikte sığındıkları Beyt Hanun Hastanesi'nden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na gittiklerini belirten Mısri, daha sonra ise sığınma merkezine dönüştürülen bir okula yerleştiklerini ifade etti. Mısri, "Sığınma merkezinde bir süre kaldıktan sonra hamileliğimin sekizinci ayında doğum semptomları gösterdim. İsrail saldırıları nedeniyle büyük zorluklarla Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El Awda Hastanesi'ne gittik. Orada sezaryenle Yasser, Tia, Linn ve Muhammed'i doğurdum" dedi.
Yetersiz beslenme ve gerekli ilaçların bulunamaması nedeniyle bebeklerden birinin solunum rahatsızlığı yaşadığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirten Mısri, "Dördüzler doğduktan sonra durumun çok tehlikeli olması nedeniyle bizi hastaneden barınma merkezine götürecek araba ya da ambulans bulamadık, bu yüzden eşeklerin çektiği arabaları kullanmak zorunda kaldık. Sığınma merkezinde çocuklarım için hijyen, ısınma, yiyecek ya da bebek bezi yok. Onlara süt ve yiyecek bulmakta zorlanıyorum" şeklinde konuştu.
Toplam 9 çocuğunun olduğunu ifade eden Filistinli anne, yardım kuruluşlarına ailesinin güvenli ve temiz bir merkeze götürülmesi, çocuklar için süt ve battaniye dağıtılması çağrısında bulundu.
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