Gazze'de Eğitime Saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ali Ebu Zuhri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle üniversitelerde eğitimin durduğunu, laboratuvarların ve akademik binaların yıkıldığını belirterek, bu saldırıları bilimsel araştırma sistemine yönelik planlı bir yok etme stratejisi olarak tanımladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ebu Zuhri, Arap Bilimsel Araştırma Konseyleri Federasyonunun (FASRC) 46. dönem başkanlığını yürüten Irak öncülüğünde çevrim içi düzenlediği dönem ortası toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Ebu Zuhri, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki üniversite ve okul binalarının yüzde 90'ının yok edildiğini, kültürel ve dini alanların ise yarısından çoğunun yıkıldığını belirtti.

Ebu Zuhri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle üniversitelerde eğitimin durduğunu, laboratuvarların ve akademik binaların yıkıldığını, akademik kadroların ve öğrencilerin yerinden edildiğini ya da öldürüldüğünü vurguladı.

Yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisinin eğitimine devam etmesini engelleyen bu saldırıları bilimsel araştırma sistemine yönelik "planlı bir yok etme" stratejisi olarak tanımlayan Ebu Zuhri, bunun Filistin halkına karşı sürdürülen soykırımın bir parçası olduğunu ifade etti.

Ebu Zuhri, bu ihlallerin insancıl hukuk, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne açıkça aykırı olduğunu vurgulayarak, eğitim ve akademik kurumların hedef alınmasının savaş suçu sayıldığına dikkati çekti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ebu Zuhri, zarar gören Filistin üniversitelerine destek için acil bir Arap girişimi çağrısında bulundu.

Filistin Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından 8 Temmuz'da yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da 17 bin 315 öğrencinin hayatını kaybettiği, 27 bin 191'inin yaralandığı duyurulmuştu.

Gazze'de 118'den fazlası tamamen yıkılan 252 devlet okulunun ciddi zarar gördüğü, 91 okulun bombalandığı ve tahrip edildiği kaydedilmişti.