Gazze'de Ekmek Elde Etmekte Zorluklar

25.02.2026 14:25
Gazze'deki Yermuk Mülteci Kampı'nda açılan fırın, yerinden edilen Filistinlilere ekmek sağlıyor.

Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinliler, Yermuk Mülteci Kampı'nda açılan fırında hem ekmek pişirip çocuklarının karnını doyuruyor hem de ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.

Dünyanın diğer ülkelerindeki insanlar için sıradan bir iş olan "ekmek" temini, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Filistinliler için büyük bir külfet.

Filistinliler, İsrail'in ateşkese rağmen yeterli miktarda yakıt ve insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de, ekmek pişirecek fırın ve yakacak bulmak için her gün mücadele veriyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Filistinlilerin bu yükünü hafifletmek için Yermuk Mülteci Kampı'nda bir fırın kurdu. Bir grup kadın da bu kampta çalışmaya başladı.

Büyükçe bir çadır içine yerleştirilen saç fırınların başında sabahtan akşama kadar ateş başında ekmek pişiren kadınların her şeye rağmen mutluluğu yüzlerinden okunuyor.

Oruçlu olmalarına rağmen kamp sakinlerinin ve özellikle çocukların ekmek ihtiyacını karşılan kadınlar, aldıkları ücretle ailelerine ekonomik destek sağlarken, kamp sakinleri de ekmeklerini pişirecek yer arama derdinden kurtulmuş oluyor.

Gazze'de ekmek bulmak bile büyük meşakkat

Kurulan fırında ekmek pişiren kadınlardan Enam et-Tavil, Gazze'nin kuzeyindeki durumun içler acısı olduğunu ve açılan fırınla omuzlarından büyük bir yükün kalktığını söyledi.

Tavil, bu projenin özellikle ramazan ayında kendilerine sağladığı kolaylığı, "Önceden ekmeği nerede pişireceğiz diye düşünürdük. Çocuklar sürekli ekmek isterdi. Şimdi insanlar ekmeklerini burada pişiriyor. İnsanların ekmek pişirmek için ödeyeceği parası da yok. Bu ramazan bir dertten kurtulmuş olduk." diyerek anlattı.

"Ramazan'da çok yoruluyoruz, susuyoruz, sürekli ateşin başındayız ama bu hiç sorun değil, yerinden edilenleri mutlu edelim, ekmeklerini pişirelim, çocuklarının isteklerini yerine getirsinler yeter." diyen Tavil, çektikleri sıkıntının hissettikleri mutlulukla birlikte azaldığını dile getirdi."

"Ekmek bulma" derdinden kurtuldular"

Ekmeklerini pişirmek için fırına getiren Filistinli yaşlı kadın Ummu Muhammed Ali ise 3 kişilik ailesiyle, bir çadırda yaşadığından ve ailesini geçindirecek kimse olmadığından bahsetti.

Önceleri ekmek temin etmek için her gün ayrı bir sıkıntı çektiklerini anlatan Ummu Muhammed, bazen sac üzerinde ekmek pişirdiklerini, bazen hayırseverlerin verdiklerini yediklerini, bazen de fırına gidip aldıklarını kaydetti.

"Sabah olunca nereden ekmek bulacağımı düşünmekten çok yorulmuştum. Şimdi ise kafam rahat, bu fırın bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardı." diyen ???????Ummu Muhammed, ekmek temin etme işinin bile onu ne denli zorladığını vurguladı."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Ekmek, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ekmek Elde Etmekte Zorluklar - Son Dakika

