Gazze'de Enkaz Altından 422 Cansız Bedeni Çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze'de Enkaz Altından 422 Cansız Bedeni Çıkarıldı

İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'de 10 günde 422 Filistinli'nin naaşı enkazdan çıkarıldı.

29.01.2025 16:51
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İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, yerel yetkililerin ve halkın basit imkanlarla yürüttüğü enkaz kaldırma işlemleri sonucu son 10 günde 422 Filistinlinin naaşı çıkartıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Daha önce yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ayrıca 59 Filistinlinin cansız bedenlerinin enkazdan çıkartıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde aralarında tedavi görevlerin de olduğu 93 kişi hayatını kaybetti, 832 kişi yaralandı, 422 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 47 bin 417'ye yaralı sayısı da 111 bin 571'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Enkaz Altından 422 Cansız Bedeni Çıkarıldı - Son Dakika

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