Gazze'de Felaket Öncüsü İnsani Kriz - Son Dakika
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Gazze'de Felaket Öncüsü İnsani Kriz

Gazze hükümeti, kıtlık ve insani felaket uyarısı yaparak acil koridor talep etti.

25.04.2025 16:09
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Gazze'deki Filistin hükümeti, bölgede kıtlığın yayılması ve hayati sektörlerin tamamen çökmesi nedeniyle Filistinlilerin "toplu ölümün eşiğinde" olduğu uyarısında bulunarak 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için derhal insani bir koridor açılmasını talep etti.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve destekçileri, "ses ve görüntüyle belgelenmiş soykırım suçu" işlemekle suçlandı.

Açıklamada, İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü tam abluka ve geçiş noktalarının kapalı tutulmasının kıtlığın yayılmasına ve 2,4 milyondan fazla insanın hayatını tehdit eden insani felaketin hızla derinleşmesine neden olduğu belirtildi.

"Kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek"

Açıklamada, "Gazze'de kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek haline geldi. İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü abluka, 50'si çocuk 52 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu durum, en korkunç yavaş öldürme yöntemlerinden biridir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca 60 binden fazla çocuğun ciddi düzeyde yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, 1 milyondan fazla çocuğun ise günlük açlıkla mücadele ettiği, bu nedenle zayıf düştükleri ve fiziki yapılarının bozulduğu belirtildi.

Açıklamada, binlerce Filistinli ailenin çocuklarına tek bir öğün dahi temin edemediği ve açlıktan ölüme sürüklendiği kaydedildi.

"Felaket gerçekleşmeden önceki son çağrı"

Açıklamada, "Bu, felaket gerçekleşmeden önceki son çağrıdır. Gecikmenin her türü açık bir suç ortaklığı ve insanlık adına silinmez bir utanç olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze hükümeti, 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için acilen ve gecikmeksizin güvenli bir insani koridorun açılmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail tarafından uygulanan "aç bırakma ve yavaş öldürme suçlarının" araştırılması için bağımsız uluslararası komisyonların oluşturulması çağrısında bulunuldu.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne açılan üç sınır kapısını yardım ve yakıt geçişine kapattı ve saldırılarına devam etti.

Dünya Bankası verilerine göre, 2,4 milyon nüfusa sahip Gazze'de yaşayan Filistinliler, 19 aydır devam eden saldırılar nedeniyle tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi.

Mart 2025 başında sona eren esir takası ve ateşkes anlaşmasının ardından İsrail, 18 Mart'ta saldırılarına yeniden başladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de saldırılar gerçekleştiriyor.

Saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 168 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi ise hala kayıp.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Felaket Öncüsü İnsani Kriz - Son Dakika

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