Gazze'de "Filistin Esirler Günü" ve "Dünya Miras Günü" temalı sergi açıldı

18.04.2026 18:29
Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumuna ve 2 yıl boyunca Gazze'nin tarihi ve kültürel mirasında meydana gelen yıkıma dikkati çekmek için sergi açıldı.

17 Nisan "Filistin Esirler Günü" ve 18 Nisan "Dünya Miras Günü" ile eş zamanlı olarak düzenlenen sergi, Filistin Kültür, Sanat ve Miras Heyeti, Şehit ve Esirler Komisyonu, Filistin Gazeteciler Sendikası ve Gazze Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Çadırda düzenlenen sergideki eserlerin çoğu, Gazze'de 2 yıl boyunca İsrail soykırımında yıkılan evler ile kültür merkezlerinin enkazlarından çıkarıldı.

Sergide, Filistinli esirlerin hapishanelerde çektiği sıkıntıları anlatan yağlı boya resimler, Filistin paraları, kültürel miras ve arkeolojik el sanatları ile geleneksel Filistin kıyafetlerinin sergilendiği farklı bölümler yer aldı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya Serrac, sergi kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, açtıkları bu sergiyle Filistin halkının, yaşadığı zorluğa rağmen esirleri unutmadığı" mesajı verdiklerini dile getirdi.

Serrac, "Bir insanın yaşayabileceği en zor şeylerden biri, acımasız bir gücün esiri olmaktır. Bu durum, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve onlara karşı yapılan ihlallere son verilmesini gerektiriyor. Filistin halkı, Gazze'yi eskisinden daha iyi bir hale getirme umuduyla, esirleri de unutmayarak ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceği mesajı veriyor." dedi.

Filistin Kültür, Sanat ve Miras Heyeti Temsilcisi Cemal Salim ise sergide esirlere ait el sanatlarının da sergilendiğini dile getirdi.

Salim, sergiyle, uluslararası topluma, özellikle de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, esirleri korumak için harekete geçme çağrısı yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA

